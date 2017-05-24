كلية الحقوق بجامعة بنغازي تنظم حلقة نقاش حول \" مسودة مشروع الدستور \".



بنغازي 24 مايو 2017 ( وال ) - نظمت كلية الحقوق بجامعة بنغازي، حلقة

نقاش بعنوان \"مسودة مشروع الدستور في الميزان\"، ضمن الموسم الثقافي

للكلية، وذلك بمقر المؤقت للكلية بمسرح مدرسة الخنساء .

وقال عضو هيأة التدريس في الكلية الدكتورة \"جازية شعيتير\" إن حلقة

النقاش التي أشرف عليها نخبة من الأكاديميين، تناول جوانب المسودة

المختلفة من فروع القانون الجنائي، الدولي، المدني، الدستوري، كذلك فرع

الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن الهدف من حلقة النقاش هي توعية الطلاب والمواطنين بمكامن

الخلل في مسودة الدستور المقترحة، موضحة في الوقت ذاته أنه تم التعرف على

كثير من المشاكل الإجرائية والعيوب الموضوعية التي تُحيط بالمسودة .

يذكر أن حلقة النقاش حضرها عضو الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتور

\"عبد القادر قدورة\" ، وعميد كلية الحقوق \" طارق الجملي \"، وعدد من أساتذة

القانون الدولي،والجنائي، والعام، اضافة الى أساتذة القانون الخاص ،

والشريعة .





( وال - بنغازى )