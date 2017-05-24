كلية الحقوق بجامعة بنغازي تنظم حلقة نقاش حول \" مسودة مشروع الدستور \".
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 17:38:00
\n بنغازي 24 مايو 2017 ( وال ) - نظمت كلية الحقوق بجامعة بنغازي، حلقة\nنقاش بعنوان \"مسودة مشروع الدستور في الميزان\"، ضمن الموسم الثقافي \nللكلية، وذلك بمقر المؤقت للكلية بمسرح مدرسة الخنساء .\n وقال عضو هيأة التدريس في الكلية الدكتورة \"جازية شعيتير\" إن حلقة \nالنقاش التي أشرف عليها نخبة من الأكاديميين، تناول جوانب المسودة \nالمختلفة من فروع القانون الجنائي، الدولي، المدني، الدستوري، كذلك فرع \nالشريعة الإسلامية.\n وأضافت أن الهدف من حلقة النقاش هي توعية الطلاب والمواطنين بمكامن \nالخلل في مسودة الدستور المقترحة، موضحة في الوقت ذاته أنه تم التعرف على\nكثير من المشاكل الإجرائية والعيوب الموضوعية التي تُحيط بالمسودة .\nيذكر أن حلقة النقاش حضرها عضو الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتور \n\"عبد القادر قدورة\" ، وعميد كلية الحقوق \" طارق الجملي \"، وعدد من أساتذة\nالقانون الدولي،والجنائي، والعام، اضافة الى أساتذة القانون الخاص ، \nوالشريعة .\n\n \n ( وال - بنغازى )