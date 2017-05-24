عضو الرئاسي \" أحمد حمزة \" يبحث مع السفير التركي آخر الأعمال الجارية بمحطتي الخمس وأوباري الكهربائية .
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 17:00:00
\nطرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق \nالوطني \" أحمد حمزة \" سفير تركيا لدى ليبيا \" أحمد دوغان \" ، لبحث \nالعلاقات الثنائية بين البلدين .\nوأكد \" حمزة \"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الحرص على \nالتعاون مع تركيا، وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، حيث تم استعراض آخر \nالأعمال الجارية بمحطتي الخمس و أوباري الكهربائية .\nكما تطرق اللقاء، الى سبل التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات التركية \nفي مجال التعليم والحكم المحلي .\n \n ...( وال )..