عضو الرئاسي \" أحمد حمزة \" يبحث مع السفير التركي آخر الأعمال الجارية بمحطتي الخمس وأوباري الكهربائية .



طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق

الوطني \" أحمد حمزة \" سفير تركيا لدى ليبيا \" أحمد دوغان \" ، لبحث

العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأكد \" حمزة \"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الحرص على

التعاون مع تركيا، وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، حيث تم استعراض آخر

الأعمال الجارية بمحطتي الخمس و أوباري الكهربائية .

كما تطرق اللقاء، الى سبل التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات التركية

في مجال التعليم والحكم المحلي .



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