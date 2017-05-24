الجيش يواصل تقدمه في مديرية "نهم" بعد معارك عنيفة مع المسلحين الحوثيين .

عدن 24 مايو 2017 (وال) - واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في مديرية (نهم) في شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة مع المسلحين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح حسبما أعلنت عنه وزارة الدفاع اليمنية. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للوزارة أن "قوات الجيش بمساندة طيران التحالف تقدمت في جبهتي (الميمنة) و (الميسرة) وسيطرة على منطقتي (الحول) و(المبدعة) كما استعادت سيطرتها على جبال (المدارج) الاستراتيجية واقتربت من مواقع المسلحين في مناطق (الجرجور والكتب وبران والتباب) المحيطة بها". وأكدت الوزارة أن "هذا التقدم يأتي في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات الجيش في كافة جبهات المديرية بهدف استكمال تطهيرها من العناصر المسلحة والتوغل باتجاه مناطق العاصمة صنعاء".