الهند تواصل البحث عن مقاتلة حربية اختفت عن شاشات الرادار منذ 24 ساعة في شمال شرق البلاد.

نيودلهي 24 مايو 2017 (وال)- تواصل السلطات الهندية البحث عن مقاتلة تابعة للقوات الجوية اختفت عن شاشات الرادار منذ أمس الثلاثاء بعدما أقلعت من إحدى القواعد العسكرية الجوية بولاية "سام" الواقعة في أقصى شمال شرق البلاد حسبما اعلنته مصادر إعلامية. ونقلت المصادر ذاتها عن المتحدث باسم سلاح الجو الهندي قوله إن المقاتلة العسكرية وهي من طراز "سوخوي 30 إم كي ي" "كانت في مهمة تدريب روتينية بعدما أقلعت من القاعدة العسكرية الجوية "تيجبور" التي تبعد بنحو 172 كيلومترا عن الحدود الهندية - الصينية". وأضاف المسؤول ذاته أن المقاتلة العسكرية الهندية "اختفت من على شاشات الرادار في منطقة تبعد بنحو 60 كلم شمال قاعدة (تيجبور) الجوية" ، مشيرا إلى أن السلطات المختصة أطلقت عملية بحث واسعة النطاق لاقتفاء أثرها. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية لو كانغ خلال مؤتمر صحفي أن بكين "لا تملك حتى الآن أي معلومات بشأن المقاتلة الحربية المفقودة" ، معربا عن "استعداد بلاده لمساعدة الهند في العثور عليها".