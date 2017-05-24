ألمانيا تقدم 97 مليون يورو منحة للأردن .

عمان 24 مايو 2017 (وال)- أعلنت الحكومة الاردنية ان ألمانيا ستقدم مبلغا إجماليا قدره 4ر97 مليون يورو كمنحة تهدف الى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية ضمن تعهدات دعم المانيا في مؤتمر بروكسل. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري في بيان بان الجانب الألماني سيخصص دعما بقيمة 12 مليون يورو لمشروع التجارة من أجل التشغيل، مبينا أهمية هذا الدعم الذي " يكمل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لتمكين الصناعيين الأردنيين من التصدير إلى السوق الأوروبية وجذب الاستثمارات الجديدة للاستفادة من هذا القرار". وصرح الوزير الفاخوري خلال اللقاء الذي جمعه بمدير وحدة الشرق الأوسط فس الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والأمنية في ألمانيا كريستين تيديسكي بان الحكومة الألمانية " تدرس إمكانية توفير دعم قطاعي للموازنة العامة في ظل الضغوطات التي تواجهها هذه الموازنة وأهمية توفير هذا الدعم للأردن في المرحلة الحالية نظرا للحاجة الملحة لذلك". و قد فاقت قيمة المساعدات الالمانية المقدمة الى المملكة خلال العام الماضي 425 مليون يورو حيث تعد المانيا ثاني اكبر مانح للاردن بعد الولايات المتحدة . و توزعت هذه المبالغ على المساعدات الانسانية بمبلغ 153 مليون يورو و7ر272 مليون كمساعدات تنموية . ويعتمد اقتصاد الاردن بشكل كبير على المساعدات العربية والأجنبية ويتزايد القلق بسبب معاناة هذا الاقتصاد من عجز مالي مزمن وسط تزايد حجم الأعباء الملقاة عليه في وقت تتراجع فيه الموارد التي يعتمد عليها. وقد وصل الأمر إلى حد أن الدين العام في البلاد يغطي أكثر من 95 بالمائة الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع مراقبون أن يزيد عجز موازنة العام الجاري البالغة 6ر12مليار دولار.