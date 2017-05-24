كمبوديا: مصرع 41 شخصا بسبب البرق منذ مطلع العام الجاري .

بنوم بنه 24 مايو 2017 (وال) - لقي 41 مواطنا كمبوديا مصرعهم بسبب البرق منذ بداية العام الجاري حسبما أفادت به السلطات الكمبودية اليوم الأربعاء. ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث كيو فاي قوله أنه "إلى جانب القتلى ال41 أسفرت الصواعق أيضا عن إصابة 44 شخصا آخرين في الفترة ما بين شهر يناير وشهر مايو من هذا العام بانخفاض طفيف عن نفس الفترة في العام الماضي حيث بلغ عدد المصابين 48". وأوضح أن "البرق يحدث بشكل قوي كل عام وخاصة خلال فصل الشتاء (من شهر مايو وحتى شهر أكتوبر) ولذلك ينبغي على الناس البقاء داخل منازلهم خلال الأمطار من أجل تجنب الخطر". وقال أنه ب"الإضافة إلى الخسائر التي وقعت بسبب البرق أودت العواصف أيضا بحياة شخصين وأدت إلى إصابة 35 آخرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017.