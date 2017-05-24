موريتانيا: مصرع تسعة اشخاص جراء عاصفة رعدية وسط البلاد .

نواكشوط 24 مايو 2017 (وال) - لقي 9 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم واصيب اربعة اخرون بجروح ليلة الثلاثاء الاربعاء اثر انهيار منزلهم في ولاية "تكانت" وسط موريتانيا بسبب امطار وعواصف رعدية ضربت المنطقة. وقالت مصادر اعلامية محلية ان افراد العائلة المكونة من أم و أولادها الثمانية لقوا مصرعهم اثر سقوط البيت عليهم في قرية "تمبريهم" التابعة لمركز القدية الإداري بولاية "تكانت" وسط البلاد نتيجة امطار وعواصف قوية ضربت المنطقة ليلة امس. ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم ان أفراد أسرة "أهل أحمد" كانوا فى منزلهم لحظة وقوع العاصفة مؤكدين وفاة تسعة من أفراد الأسرة وجرح أربعة آخرين. وأضافت نفس المصادر ان لجنة من السلطات الامنية والإدارية قد اوفدت الى المنطقة من أجل معاينة ألأضرار ورصد الخسائر التى سببتها العاصفة. وشهدت مناطق موريتانية خلال الأيام القليلة الماضية عواصف رملية مصحوبة بأمطار متوسطة وذلك مع بداية موسم الخريف الذي يشهد عادة مثل هذه العواصف في مثل هذا الموسم من كل عام.