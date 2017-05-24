إثيوبيا توقع اتفاقية لربط شبكة الطرق قيمتها أكثر من ( 700 ) مليون دولار .

أديس ابابا 24 مايو 2017 ( وال )- وقعت إثيوبيا وشركات صينية اتفاقية لربط شبكة الطرق قيمتها أكثر من 700 مليون دولار . وذكرت مصادر اعلامية اثيوبية أن هيئة الطرق الإثيوبية و ( 7 ) شركات مقاولات صينية ، وقعت اليوم الاربعاء ، اتفاقية لبناء وتطوير شبكة طرق يتجاوز طولها 1000 كيلومتر ، بقيمة إجمالية بلغت حوالي ( 737 ) مليون دولار . واضافت المصادر أن الاتفاقية تتضمن بناء وتطوير 19 مشروعا للطرق البرية في كل من أقاليم أوروميا، وأمهرا، وجنوب إثيوبيا، وتجراي، وغامبيلا. وأوضحت أن تلك المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية، تعد جزءا من خطة النمو والتحول الثانية التي انطلقت عام 2015 ، مشيرة إلى أن المشاريع سيتم الانتهاء منها خلال أربع سنوات. ونقلت المصادر الاعلامية عن المديرة العامة لهيئة الطرق الإثيوبية إن شبكة الطرق التي سيتم إنشائها، ستعمل على ربط عدد من المناطق والأقاليم المختلفة، لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين المدن المختلفة". وأشارت ، عقب انتهاء مراسم التوقيع ، إلى أن شبكة الطرق التي تمت تغطيتها في عموم البلاد حتى الآن، بلغت 113 ألف كيلومتر. ...( وال )...