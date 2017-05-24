عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي واليابان بإلزام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتلبية مطالب الأسرى .

رام الله 24 مايو 2017 ( وال ) - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " صائب عريقات" دول الاتحاد الأوروبي واليابان بالاستمرار ببذل كل جهد ممكن لإلزام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتلبية مطالب الأسرى الذين يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية" في يومها الـ 38, استنادا للقانون الدولي ومواثيق جنيف الأربعة لعام 1949. وشدد عريقات أثناء لقاء , مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتليني, وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكوبو, كل على حدة اليوم الأربعاء على أن قيام قوات الاحتلال بحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية العادلة, يعتبر "خرقا فاضحا" للقانون الدولي والشرعية الدولية. ...( وال )...