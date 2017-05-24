الصين تؤكد اختطاف اثنين من مواطنيها في باكستان .الأربعاء ، 24-05-2017 - 15:51:00

إسلام أباد 24 مايو 2017 (وال)- أكدت السفارة الصينية في باكستان اليوم الأربعاء تعرض اثنين من الرعايا الصينيين للاختطاف في مدينة 'كويتا جنوب غرب باكستان . وذكرت مصادر اعلامية صينية أن مسؤولا في السفارة أكد بأن "مسلحين قاموا باختطاف رعيتين صينيتين صباح اليوم جنوب غرب باكستان" . موضحا بأن السفارة "تحاول معرفة المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة والمختطفين". وفي السياق ذاته استنفرت السلطات الباكستانية لإنقاذ المختطفين ودعت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

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