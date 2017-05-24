بيان لرئاسة الجمهورية : الرئيس بوتفليقة يعين " عبد المجيد تبون " وزيرا أولا .الأربعاء ، 24-05-2017 - 15:20:00

الجزائر 24 مايو 2017 ( وال )- عين رئيس الجمهورية الجزائرية " عبد العزيز بوتفليقة " اليوم الأربعاء السيد " عبد المجيد تبون " في منصب الوزير الأول خلفا للسيد " عبد المالك سلال " . ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية اليوم أنه عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول " عبد المالك سلال " اليوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية " بوتفليقة ". وأضاف نفس المصدر أن رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر " عبد المالك سلال " وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به". ووفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد " عبد المجيد تبون " وزيرا أولا" . وحسب البيان الذي أشار إلى أن رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة". ...( وال )...

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