السلطات التركية توقف ( 6 ) أشخاص للاشتباه بانتمائهم لداعش .

أنقرة 24 مايو 2017 ( وال )- أوقفت السلطات التركية اليوم الأربعاء ( 6 ) أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) الارهابي في ولاية "سمسون" شمال البلاد . وذكرت مصادر إعلامية أن الادعاء العام في ولاية" سمسون" أكد في بيان له أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية أجرت عمليات أمنية متزامنة في عدد من المناطق وذلك في إطار التحقيقات والعمليات الجارية لمحاربة داعش ". وأضافت المصادر أن هذه العمليات أسفرت عن توقيف ( 6 ) أشخاص بشبهة الانتماء للتنظيم الارهابي ، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع هؤلاء الموقوفين . وأعتقلت السلطات التركية خلال الأشهر الماضية العشرات من عناصر تنظيم داعش بناء على معلومات تحصلت عليها قوات الامن. ...( وال )...