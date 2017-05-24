وزارة الصحة : قطر تسجيل ثالث إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري .

الدوحة 24 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة مختبريا بفيروس " كورونا " المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية منذ بداية العام الجاري . ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للوزارة اليوم الأربعاء أن جميع الأعراض المشخصة والفحوصات المخبرية أكدت الإصابة بهذا الفيروس لدى مقيم يبلغ من العمر 29 عاما يعمل بمجال تربية الإبل . وأوضح البيان أن التقارير الطبية أفادت بأن المريض لا يعاني من أية أمراض مزمنة ولم يخالط شخصا بأعراض مشابهة كما لم يسافر خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين وأنه يوجد في حالة صحية مستقرة وتم إدخاله للمستشفى لتلقي العناية الطبية اتساقا مع البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الفيروس الجديد المؤكدة أو المشتبهة". وقد دعت وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض مثل المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة مع تجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض الحمى أو السعال وآلام الحلق وخاصة الأشخاص الذين يتعاملون عن قرب مع الإبل". وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا للعام الجاري في شهر مارس المنصرم. وبهذه الإصابة الجديدة يرتفع عدد الحالات المسجلة في دولة قطر منذ بداية اكتشاف الفيروس إلى 21 حالة تسببت في ( 7 ) وفيات . ...( وال )...