الحرس البلدي طرابلس و تاجوراء يتابع عمل الصيدليات والمخابز والمحال التجارية.الأربعاء ، 24-05-2017 - 15:04:00

طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - انذر الحرس البلدي تاجوراء المركز ونظيره في طرابلس عددا من المحال الطبية والخدمية لمخالفتهم معايير الصحة والسلامة . وأفاد جهاز الحرس البلدي طرابلس بان أعضاء مركز تاجوراء المركز أثناء جولة تفتيش مشتركة مع مركز الحرس البلدي طرابلس المركز داخل تاجوراء انذروا بالقفل صيدليتين ضبطوا بهما أدوية منتهية الصلاحية وخالفوا صيدليتين لعملهما دون إذن مزاولة . وأضاف الجهاز أن الأعضاء انذروا أيضا بالقفل سلخانة دواجن لعدم اهتمامها بالنظافة وخلوها أيضا من الشهادات الصحية لبعض العاملين بها كما خالفوا أربعة قصابين لعدم التزامهم بالنظافة وإنذار مخبزا بالقفل لعدم اهتمامه بالنظافة العامة . ...( وال ) ...

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