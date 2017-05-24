وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تجتمع مع رئيس المركزالليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.





طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - التقت وزير الدولة لشؤون المرأة

والتنمية المجتمعية \" أسماء الأسطى\"، رفقة المستشارة للشؤون الخدمية

الدكتورة \"هند شوبار\"، وبتكليف من النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق

\" ، رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية،

الدكتور \" محمد الطاهر الجراري \".

وتناول اللقاء، الذي عقد بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات

التاريخية، استعراض المختنقات التي يعاني منها المركز وخاصة المالية

منها، وامكانية حلحلتها ليتمكن من القيام بالدور المناط به لحماية

الوثائق التاريخية الليبية .





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