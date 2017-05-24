تكريم اسر شهداء الواجب والمصابين بالشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع صبراته .

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صبراته 24 مايو 2017 ( وال ) - أقيم ببلدية صبراته حفل تكريم اسر شهداء الواجب والمصابين بالشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع صبراته بحضور أعضاء المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان بصبراتة ومدير دائرة توزيع صبراتة ودائرة توزيع المنطقة الغربية وعدد من موظفي الشركة وأهالي وأسر شهداء الواجب والمصابين وعدد من المهتمين .



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وتضمن الحفل - الذي حضره أيضا مدير دائرة توزيع صبراته ودائرة توزيع \

المنطقة الغربية وعدد من موظفي الشركة وأهالي واسر شهداء الواجب \

والمصابين وعدد من المهتمين - كلمات أثنت على دور رجال الشركة العامة \

للكهرباء وجهودهم المتواصلة في توفير التيار الكهربائي للمواطنين \

ومواصلتهم العمل رغم الظروف الأمنية السيئة التي يمر بها الوطن .\

وأفادت مصادر بدائرة توزيع صبراته وكالة الأنباء الليبية بأنه تم خلال \

الحفل تسليم شهادات شكر وتقدير ودروع لأسر شهداء الواجب والمصابين جراء \

العمل.\

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