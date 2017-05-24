تكريم اسر شهداء الواجب والمصابين بالشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع صبراته .
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 14:46:00
\\n صبراته 24 مايو 2017 ( وال ) - أقيم ببلدية صبراته حفل تكريم اسر شهداء الواجب والمصابين بالشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع صبراته بحضور أعضاء المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان بصبراتة ومدير دائرة توزيع صبراتة ودائرة توزيع المنطقة الغربية وعدد من موظفي الشركة وأهالي وأسر شهداء الواجب والمصابين وعدد من المهتمين .\n\n\\nوتضمن الحفل - الذي حضره أيضا مدير دائرة توزيع صبراته ودائرة توزيع \\nالمنطقة الغربية وعدد من موظفي الشركة وأهالي واسر شهداء الواجب \\nوالمصابين وعدد من المهتمين - كلمات أثنت على دور رجال الشركة العامة \\nللكهرباء وجهودهم المتواصلة في توفير التيار الكهربائي للمواطنين \\nومواصلتهم العمل رغم الظروف الأمنية السيئة التي يمر بها الوطن .\\n وأفادت مصادر بدائرة توزيع صبراته وكالة الأنباء الليبية بأنه تم خلال \\nالحفل تسليم شهادات شكر وتقدير ودروع لأسر شهداء الواجب والمصابين جراء \\nالعمل.\\n \\n ...( وال ) ...