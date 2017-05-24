النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا .
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 14:47:00
\n طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني أحمد معيتيق، صباح اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني \nلدى ليبيا \" بيتر ميليت \" ، لبحث التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين\n.\n وعبر \" معيتيق \" في مستهل اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عن \nادانته للعملية الإرهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة مانشستر \nالبريطانية ، محملا السفير البريطاني تعازي الشعب الليبي وحكومة الوفاق \nللمملكة المتحدة حكومة وشعبا، جراء هذه الحادثة الأليمة، مؤكدا أن هذه \nالجريمة والجرائم المماثلة تدعونا إلى تكاتف الجهود في مكافحة الإرهاب. \n ومن جهته، أكد السفير البريطاني، دعم بلاده للمجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني، واستعدادها لتقديم المشورة لإنعاش الاقتصاد المحلي. كما \nاستعرض اللقاء الوضع الاقليمي فيما يخص الشأن الليبي.\n \n \n ...( وال )..