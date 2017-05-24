النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا .



طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني أحمد معيتيق، صباح اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني

لدى ليبيا \" بيتر ميليت \" ، لبحث التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

.

وعبر \" معيتيق \" في مستهل اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عن

ادانته للعملية الإرهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة مانشستر

البريطانية ، محملا السفير البريطاني تعازي الشعب الليبي وحكومة الوفاق

للمملكة المتحدة حكومة وشعبا، جراء هذه الحادثة الأليمة، مؤكدا أن هذه

الجريمة والجرائم المماثلة تدعونا إلى تكاتف الجهود في مكافحة الإرهاب.

ومن جهته، أكد السفير البريطاني، دعم بلاده للمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني، واستعدادها لتقديم المشورة لإنعاش الاقتصاد المحلي. كما

استعرض اللقاء الوضع الاقليمي فيما يخص الشأن الليبي.





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