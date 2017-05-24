إنتشال جثمان لمهاجر غير شرعي قبالة سواحل مدينة الزاوية.الأربعاء ، 24-05-2017 - 14:32:00

الزاوية 24 مايو 2017 ( وال ) - انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي صباح اليوم جثه متحللة لمهاجر غير شرعي ألقته أمواج البحر المتوسط على شواطئ مدينة الزاوية . وأوضحت مصادر ‏‏‏‏بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي‏ وكالة الأنباء الليبية انه بناء على بلاغ موجه من قبل مصفاة مدينة الزاوية لتكرير النفط ، توجه المتطوعون من فريق إنتشال الجثث لموقع الحدث وتم إنتشال جثمان متحلل لمهاجر غير شرعي من الجنسيات الإفريقية مجهول الهوية بحضور الأجهزة الأمنية المختصة . ...( وال ) ...

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