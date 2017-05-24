اجتماع موسع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الإيطالية .



طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس

الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس \" مصطفى صنع الله \" والمدير

الإقليمي لشركة ايني شمال افريقيا \" ادريانو مونجينى \" على دراسة امكانية

إعادة تشغيل حقل ابو الطفل والمتوقف منذ شهر ابريل الماضي بسبب صعوبات

فنية نتيجة اغلاق حقول شركة ونترشال .

وتم خلال اللقاء والذي حضره عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة \" العماري

محمد \" و مدير عام شركة ايني ليبيا \" ناصر رمضان \" ورئيس لجنة الإدارة

بشركة مليته للنفط والغاز المكلف وعضو لجنة ادارة شركة الزويتينة للنفط

ورئيس اللجنة المكلفة دراسة اختيار الحل الأمثل لتشغيل حقلي ابو الطفل

والرمال .

كما ناقش الاجتماع اعمال اللجنة المكلفة من المؤسسة والتي تضم مختصين

من المؤسسة وشركة الزويتينة وشركة مليته التي اوكل اليها تقييم فرص إعادة

تشغيل حقل ابو الطفل والرمال واختيار الحل الأمثل لإعادة التشغيل ، حيث

تم عرض الدراسة التى تم اختيارها والتى تبين طرق توصيل النفط الخام من

الحقل الى ميناء الشحن عن طريق حقول شركة الزويتينة .

وأكد \" صنع الله \" فى هذا الخصوص على ضرورة الإسراع في تنفيذ المطلوب

بالتعاون بين اللجنة والشركات وتذليل كافة الصعاب .

يذكر أن حقل ابو الطفل ليس تحت حالة القوة القاهرة و كان سبب عدم

قدرة شركة مليته على تشغيل الحقل في الفترة منذ رفع القوة القاهرة عن

موانئ التصدير في سبتمبر 2016 وحتى شهر ابريل الماضي هو نتيجة اعمال

الصيانة للخزانات بالحقل و التي كانت متضررة .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام و

تطوير منصة صبراتة ومجمع مليته تم مناقشة تطوير وحدات فصل المياه بمنصة

صبراتة وتركيب وحدات فصل جديدة وتطوير وحدات الفصل بمجمع مليته كما تم

التطرق الى عمليات صيانة المجمع وتوفير قطع الغيار اللازمة للمساهمة في

جهود زيادة الإنتاج .

وفى جانب الصحة والسلامة المهنية اكد الطرفان على ضرورة اتخاذ

الإجراءات اللازمة للاهتمام بالبيئة والمحيط والحد من أي مخاطر وتفادي

حوادث التشغيل ووضع مخطط متكامل للصحة والسلامة والبيئة .





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