اجتماع موسع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الإيطالية .
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 14:20:00
\n طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس \nالإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس \" مصطفى صنع الله \" والمدير \nالإقليمي لشركة ايني شمال افريقيا \" ادريانو مونجينى \" على دراسة امكانية\nإعادة تشغيل حقل ابو الطفل والمتوقف منذ شهر ابريل الماضي بسبب صعوبات \nفنية نتيجة اغلاق حقول شركة ونترشال .\n وتم خلال اللقاء والذي حضره عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة \" العماري \nمحمد \" و مدير عام شركة ايني ليبيا \" ناصر رمضان \" ورئيس لجنة الإدارة \nبشركة مليته للنفط والغاز المكلف وعضو لجنة ادارة شركة الزويتينة للنفط \nورئيس اللجنة المكلفة دراسة اختيار الحل الأمثل لتشغيل حقلي ابو الطفل \nوالرمال .\n كما ناقش الاجتماع اعمال اللجنة المكلفة من المؤسسة والتي تضم مختصين\nمن المؤسسة وشركة الزويتينة وشركة مليته التي اوكل اليها تقييم فرص إعادة\nتشغيل حقل ابو الطفل والرمال واختيار الحل الأمثل لإعادة التشغيل ، حيث \nتم عرض الدراسة التى تم اختيارها والتى تبين طرق توصيل النفط الخام من \nالحقل الى ميناء الشحن عن طريق حقول شركة الزويتينة .\n وأكد \" صنع الله \" فى هذا الخصوص على ضرورة الإسراع في تنفيذ المطلوب\nبالتعاون بين اللجنة والشركات وتذليل كافة الصعاب .\n يذكر أن حقل ابو الطفل ليس تحت حالة القوة القاهرة و كان سبب عدم \nقدرة شركة مليته على تشغيل الحقل في الفترة منذ رفع القوة القاهرة عن \nموانئ التصدير في سبتمبر 2016 وحتى شهر ابريل الماضي هو نتيجة اعمال \nالصيانة للخزانات بالحقل و التي كانت متضررة .\n كما تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام و \nتطوير منصة صبراتة ومجمع مليته تم مناقشة تطوير وحدات فصل المياه بمنصة \nصبراتة وتركيب وحدات فصل جديدة وتطوير وحدات الفصل بمجمع مليته كما تم \nالتطرق الى عمليات صيانة المجمع وتوفير قطع الغيار اللازمة للمساهمة في \nجهود زيادة الإنتاج . \n وفى جانب الصحة والسلامة المهنية اكد الطرفان على ضرورة اتخاذ \nالإجراءات اللازمة للاهتمام بالبيئة والمحيط والحد من أي مخاطر وتفادي \nحوادث التشغيل ووضع مخطط متكامل للصحة والسلامة والبيئة .\n \n \n ...( وال )..