لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة تنظم يوم علمي متكامل لمرضى السكري بمدينة غدامس.

غدامس 24 مايو 2017 ( وال ) - نظمت لجنة القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني يوم علمي متكامل خصصته لمرضى السكري بمدينة غدامس. وتضمنت فعاليات هذا اليوم الذي اقيم بمشاركة جمعية أصدقاء السكري بتاجوراء إقامة عديد المحاضرات وحلقات النقاش التي تناولت مرض السكري والصيام . ووزعت في هذا اليوم أجهزة قياس داء السكري كهدايا للمرضى الذين شاركوا في المسابقة التي أقيمت ضمن فعاليات القافلة الطبية. ...( وال ) ...