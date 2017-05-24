مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة نتائج التحقيقات التي أجرتها "كينشاسا" حول مقتل خبيرين أمميين .

نيويورك (الامم المتحدة) 24 مايو 2017 (وال) - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء جلسة مغلقة لمناقشة نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات في الكونغو الديقمراطية حول مقتل خبيرين أمميين شهر مارس الماضي بعدما شككت الأمم المتحدة في نتائج هذه التحقيقات حسبما اعلنته مصادر إعلامية. وذكرت المصادر ذاتها أن العدالة العسكرية الكونغولية أكدت أنه "سيتم محاكمة قتلة خبيرين أممين قريبا" ولكن دون تحديد موعد المحاكمة". وأضافت المصادر الإعلامية بأن "السويد والولايات المتحدة الأمريكية فتحت تحقيقات مستقلة باعتبار أن الخبيرين مايكل شارب و زايدا كاطالان " يحملان الجنسية السويدية والأمريكية" مشيرة الى أنها هذه التحقيقات ستواجه رفضا شديدا من قبل السلطات الكونغولية. من جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن" السلطات في الكونغو الديمقراطية "تسرعت" مشددا على" أهمية أن تتم التحقيقات بشكل أعمق". وكانت السلطات الكونغولية قد أعلنت تحديد هوية المسؤولين عن مقتل الخبيرين الأمميين والذين سيتم محاكمتهم في وقت قريب. للإشارة فإن الخبيرين تم اختطافهما في وسط مدينة "كاساي" بجمهورية الكونغو الديمقراطية في 13 مارس الماضي. ...( وال ) . ..