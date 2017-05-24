الهيئة العامة للثقافة تحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي .
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 14:12:00
\n طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - أقامت الهيئة العامة للثقافة احتفالية \nبمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي بقاعة المجمع الثقافي للدعوة \nالإسلامية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس تحت شعار \" افعل شيئا .. لأجل \nالتنوع والشمول \" .\n وأكد عضو اللجنة التسيرية بالهيئة العامة للثقافة \" محمد الهدار \" في \nكلمة ألقاها في الحفل أن اغلب الصراعات القائمة في العالم اليوم لها \nأبعاد ثقافية فقد تم اعتماد هذا اليوم كمحاولة لحماية التنوع الثقافي بين\nالمجتمعات .\n ولفت \" الهدار \" إلى انه لابد أن نصل إلى مجتمع يقبل الجميع لكي نحقق\nبذلك كفالة التداول الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصورة وتمكين كل \nالثقافات بالتعريف بنفسها حتى نخلق منظومة حياتية متكاملة متطورة .\n وأوضح أن الثقافة تمثل حاضنة أساسية للتغير ولا يمكن إنجاز مشروع تغيير \nحقيقي دون بيئة ثقافية صالحة ودون الاعتراف بالأخر واحترام خصوصياته \" \nوشدد \" الهدار \" على ضرورة تخليدً هذا اليوم والعمل على خلق بيئة متحررة \nسياسياً لتكفل حرية الرأي والاختلاف والتعبير في ظل نظام ديمقراطي يحقق \nللجميع فرصاً متساوية ونسيجاً اجتماعياً متجانساً .\n \n ...( وال ) ...