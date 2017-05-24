الهيئة العامة للثقافة تحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي .



طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - أقامت الهيئة العامة للثقافة احتفالية

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي بقاعة المجمع الثقافي للدعوة

الإسلامية بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس تحت شعار \" افعل شيئا .. لأجل

التنوع والشمول \" .

وأكد عضو اللجنة التسيرية بالهيئة العامة للثقافة \" محمد الهدار \" في

كلمة ألقاها في الحفل أن اغلب الصراعات القائمة في العالم اليوم لها

أبعاد ثقافية فقد تم اعتماد هذا اليوم كمحاولة لحماية التنوع الثقافي بين

المجتمعات .

ولفت \" الهدار \" إلى انه لابد أن نصل إلى مجتمع يقبل الجميع لكي نحقق

بذلك كفالة التداول الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصورة وتمكين كل

الثقافات بالتعريف بنفسها حتى نخلق منظومة حياتية متكاملة متطورة .

وأوضح أن الثقافة تمثل حاضنة أساسية للتغير ولا يمكن إنجاز مشروع تغيير

حقيقي دون بيئة ثقافية صالحة ودون الاعتراف بالأخر واحترام خصوصياته \"

وشدد \" الهدار \" على ضرورة تخليدً هذا اليوم والعمل على خلق بيئة متحررة

سياسياً لتكفل حرية الرأي والاختلاف والتعبير في ظل نظام ديمقراطي يحقق

للجميع فرصاً متساوية ونسيجاً اجتماعياً متجانساً .



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