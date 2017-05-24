الرئيس الفرنسي ماكرون يقرر تمديد حالة الطوارىء في البلاد .

باريس 24 مايو 2017 ( وال) - قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمديد حالة الطوارىء حتى الأول من نوفمبر المقبل واصدار قانون جديد لتعزيز مكافحة الارهاب وذلك بعد يومين من الهجوم الارهابي الذي استهدف حفل غنائي في "مانشستر" شمال بريطانيا ما أسفر عن مقتل 22 شخصا و اصابة 59 اخرين. وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) اليوم الاربعاء في بيان عقب اجتماع مجلس الدفاع أنه "فيما يتعلق بحالة الطوارىء التي ستنتهي في منتصف يوليو المقبل, قرر رئيس الجمهورية ان يتم مخاطبة البرلمان لتمديدها حتى الاول من نوفمبر القادم". وأضاف البيان ان" الرئيس ماكرون طلب من الحكومة اقتراح تدابير لتعزيز الأمن لمواجهة التهديد الارهابي خارج نظام الطوارىء من اجل اعداد تشريع جديد في الأسابيع القادمة". ووجه ماكرون بانشاء مركز للتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الارهاب تحت اشراف الرئيس الفرنسي ومجلس الدفاع والامن القومي وذلك فبل 7 يونيو المقبل. واكد ماكرون -بحسب بيان الاليزيه- التضامن بين فرنسا والمملكة المتحدة في مكافحة الارهاب حيث بحث مجلس الدفاع سبل تقديم كل الدعم الممكن للتحقيق الجاري من السلطات البريطانية في هجوم "مانشستر" فضلا عن الاجراءات الامنية المتخذة على المستوى المحلي والاوروبي في ضوء هذا الحادث الارهابي. ...( وال ) ...