النفط يرتفع إلى 34ر54 دولار بدعم توقعات تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

سنغافورة 24 مايو 2017 ( وال) - سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاربعاء بدعم توقعات تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بهدف تقليص تخمة المعروض حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا وبنسبة 35ر0 في المائة إلى 34ر54 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا وبنسبة 33ر0 في المائة إلى 64ر51 دولار للبرميل. وارتفع الخامان أكثر من 10 فالمائة من أدنى مستوياتهما في مايو دون 50 دولارا للبرميل مع تعافيهما بدعم من توقعات بأن (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا سيمددون اتفاقهم لخفض إمدادات الخام بواقع 8ر1 مليون برميل يوميا حتى مارس عام 2018. ...( وال ) ...