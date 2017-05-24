وزير التعليم يتفقد المؤسسات التعليمية في منطقة العوينية .

الاربعاء 24 مايو 2017 ( وال ) - قام وزيرا التعليم والنازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني بزيارة لمنطقة العوينية بمنطقة الجبل الغربي للوقوف على اوضاع المدارس بالمنطقة وتوفير ما تحتاجه من امكانية واعمال صيانة . وشملت الزيارة مدارس منطقة العوينية ، وزاوية الباقول وعومر للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بها جرى الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية . هذا وقد اعلنت لجنة التواصل الاجتماعي المشكلة من كافة المناطق الليبية خلال اجتماعها الأسيوع الماضي في بلدية غريان برعاية وزير الحكم المحلي التوصل لاتفاق نهائي وحل لكافة الخلاقات بين المشاشة والزنتان وعودة الاهالي إلى منازلهم . ... ( وال غريان ) ...