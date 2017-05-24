الأمم المتحدة تدين الهجوم الذي تعرضت له بعثة حفظ السلام في مالي.

نيويورك(الأمم المتحدة) 24 مايو 2017 ( وال ) - ندد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء ب"أشد" العبارات بهجوم إرهابي أسفر عن مقتل تشاديين اثنين من قوات حفظ السلام في مالي داعيا الأطراف المالية الى ضرورة تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر "تنفيذا تاما دون مزيد من التأجيل". وذكر المجلس الذي يضم 15 دولة في بيان تم الإتفاق عليه بالإجماع أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا حكومة مالي إلى التحقيق على وجه السرعة في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها للعدالة". وفيما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني في مالي دعا مجلس الأمن الأطراف في مالي إلى تنفيذ اتفاق السلام الذي توصلت إليه تنفيذا تاما دون مزيد من التأجيل. و أفادت الأمم المتحدة بأن "اثنين من قوات حفظ السلام لقيا مصرعهما في كمين تعرضت له البعثة المعروفة باسم مينوسما أجولهوك في منطقة كيدال شمال شرقي مالي. ...( وال ) .. .