مناقشة تفعيل عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي بطرابلس .

الاربعاء 24 مايو 2017 ( وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد امس ببلدية أبوسليم لمناقشة تفعيل عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالعيادة المجمعة بطريق المطار بطرابلس . وضم الاجتماع مدير مكتب الخدمات الصحية ومنسق عام الخدمات الطبية ومنسق وحدة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ومكتب الخدمات الصحية ابوسليم والمدير العام للعيادة المجمعه طريق المطار وإدارتى الموارد البشرية والرعاية الصحية بوزارة الصحة و إدارة الام والطفل بالمركز الوطني لمكافحة الامراض . وكان المجلس الرئاسي قد اصدرالقرار "105" لسنة 2016 بشأن إنشاء وإعتماد مركز لتشخيص الاورام وأمراض الدم في طرابلس . ...(وال )...