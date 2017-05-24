وزارة التعليم تبحث سبل توريد حقائب وكراسات مدرسية .

طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) -ناقش وزير التعليم عثمان عبد الجليل بمركز المناهج التعليمية خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومدير إدارة التعليم الثانوي، لبحث سبل إمكانية توريد نحو (1.080.000)مليون حقيبة مدرسية وعدد (66.640.000) كراسة لمختلف الطلبة بالمراحل التعليمية على مستوى ليبيا. يشار إلى أن وزارة التعليم تعتزم التنسيق مع صندوق موازنة الأسعار لتوريد هذه الاحتياجات قبل بداية العام الدراسي القادم. ....( وال )....