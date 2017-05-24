اتفاق العراق والسعودية على تمديد خفض إنتاج نفط أوبك لمدة 9 أشهر .

بغداد 24 مايو 2017 ( وال ) - اتفق العراق والسعودية على تمديد قرار تخفيض انتاج دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) لمدة 9 اشهر خلال الاجتماع المنتظر لدول المنظمة في فيينا يوم 25 مايو الحالي. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي" خالد الفالح " للصحفيين في بغداد: "وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماعي به اليوم على تمديد قرار تخفيض الانتاج لمدة 9 اشهر واعطى الضوء الاخضر لوزير النفط بالموافقة على قرار التخفيض لمدة 9 اشهر". وأضاف "سنظل منفتحين الى اي اقتراح من دول المنظمة وخارجها وكل من تحدثنا اليه في دول اوبك لا يعارض هذا التوجه". من ناحيته قال وزير النفط العراقي جبار لعيبي للصحفيين "نحن متفقون مع المملكة العربية السعودية على استمرار خفض الانتاج لمدة 9 اشهر وان رئيس الوزراء العراقي بارك هذا التوجه". ...( وال ) ...