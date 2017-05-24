المنظمة الدولية للمعوقين تقوم بتقديم خدمات الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة بترهونة .

ترهونه 24 مايو 2017 ( وال )- قام فريق طبي تابع للمنظمة الدولية للمعوقين صباح امس زيارة الي المركز الصحي المدينة بترهونة واجرت كشوفات لعدد اكثر من 20حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد اشرف على هذه الزيارة مؤسسة ابناء ترهونة للأعمال الخيرية والتنمية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بترهونة. واوضح مدير مركز الرعاية الصحية المدينة "زياد النفيشي " بان هذه الزيارة بادرة حسنة من المنظمة الدولية للمعوقين من اجل تقديم المساعدة والدعم النفسي وخدمات العلاج الطبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة شاكرا الجهود التي يبذلها كافة العاملين في هذا المجال. ومن جهته اكد " جمعة عبدالسلام " رئيس مجلس ادارة مؤسسة ابناء ترهونة للأعمال الخيرية بان هذه البرامج تأتي ضمن الخطة التي تسعي المؤسسة الى تحقيقها خدمة للمحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة موضحا بانه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بترهونة من بينهما جمعية التفاؤل لذوي الاعاقة وجمعية" لا جزاء ولا شكورا للأعمال الخيرية " من اجل اقامة هذا البرنامج الخيري . يشار الى ان المنظمة الدولية للمعوقين تقوم بتنمية القدرات والتغلب على الاعاقة وتقديم النصح والارشاد لذوى الاعاقة والاشخاص المهتمين بهم بالإضافة الى توفير خدمات العلاج الطبيعي والدعم النفسي للأشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة وكذلك توفير احالات للمستشفيات ومراكز التأهيل لاستكمال العلاج و توفير معدات معينة للأشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة . ...( وال)....