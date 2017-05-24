البحرية الليبية تنقذ 237 مهاجر شمال صبراته.

الزاوية 24 مايو 2017 ( وال )- تمكنت دورية من حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية امس الثلاثاء من ضبط وانقاد 237 مهاجر غير شرعى كانوا على متن مركبين خشبين من بينهم 20 إمراة و 15 طفلا . وافاد المتحدث الرسمى باسم ركن البحرية العقيد ايوب قاسم وكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات ليبية وعددهم 10 ومغربية وعددهم 61 وبنغالية وعددهم 40 وافريقية وعددهم 126 . واضاف قاسم ان عملية الضبط تمت على بعد 12 ميلا شمال صبراته ,وان المركبين الخشبيين وهما فى طريق العودة الى الساحل صحبة الدورية توقفا محركهما مما استدعى جرهما بقاطرة تابعة لمصفاة الزاوية تسمى الزاوية اربعة. وأكد قاسم ان كافة المساعدات الطبية اللازمة قدمت للمهاجرين قبل تسليمها الى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية بالزاوية . ....( وال )....