مركز خدمات جادو يبدأ في تنفيذ برنامج ببعض المحلات .الأربعاء ، 24-05-2017 - 10:50:00

جادو 24 مايو 2017 (وال) - باشر قسم رش المبيدات بمركز خدمات جادو خلال اليومين الماضيين في تنفيذ عملية رش بعض المواقع بالمدينة قبل حلول موسم الصيف . وأوضح المهندس " نوري شخام " مسؤول القسم لمراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة بأن عملية الرش انطلقت من محلة شكشوك إضافة إلى المكبات العشوائية وعيون المياه المتواجدة بالمحلة . كما شملت العملية المستنقعات وعيون المياه المتواجدة بالمحلات ايقناون وجادو المركز، وتالات انيموران ، وأشباري ، ويوجلين. وذكر " شخام " بأن عملية الرش سوف تتواصل إلى ان يتم استهداف بقية المحلات التي يتواجد بها المكبات والمستنقعات وعيون المياه والبالغ عددهم (19) موقع. (وال جادو)

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