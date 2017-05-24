المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية التابع للصندوق الضمان الاجتماعي /لقاء.

بنغازى 24 مايــو2017 (وال)- ناقش مدير المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية التابع للصندوق الضمان الاجتماعي " عبد الله المنصوري" مع رؤساء وحدات التدريب والتطويرومنسقي الادارة بفروع صندوق الضمان الاجتماعى على مستوى ليبيا الخطط المستقبلية التي من شأنها التطوير من قدرات المركز وآليات تنفيذها على ارض الواقع. واشارت رئيس وحدة التدريب والتطوير بصندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي أن صلاحيات قسم التخطيط والتدريب بالمركز الليبي تم منحها لوحدات التدريب بالفروع لتسهيل عمليات التواصل والتدريب حتى تكون أكثر موضوعية ودقة . ويشار الى ان اللقاء هو ضمن سلسلة تطوير وتحسين مهارات الموظف سواء في المهام المناط له بحكم الوظيفة أو التواصل بين الموظفين فيما بينهم لما له مصلحة تعود بالنفع العام لمستحقي المعاشات الضمانية ومضمونيهم. . ( وال)