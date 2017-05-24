الصين تعلن عن ثاني إصابة بفيروس "اتش7 ان9 " بمقاطعة "شانشي" الصينية .

" تاييوان الصين 24 مايو 2017 ( وال) - أعلنت مقاطعة شانشي بشمال الصين اليوم الأربعاء عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس انفلونزا الطيور "اتش7 ان9ن" . وذكرت الوكالة الانباء الصينية أن "لجنة الصحة وتنظيم الأسرة بمقاطعة شانشي أكدت أن مزارعا من شينتشو يدعى دوان " 57 عاما " ظهرت عليه أعراض المرض أوائل شهر مايو الجاري من بينها الحمى والسعال" مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة "تاييوان" منذ تأكيد إصابته بالعدوى امس الثلاثاء. يذكر أن الصين سجلت أول إصابة بشرية شهر مارس عام 2013 وذكر خبراء الوقاية ومكافحة الأمراض إن فيروس اتش7 ان9 لا ينتقل من شخص إلى أخر بينما تنتقل من الطيور الى الانسان. في ذات السياق دعا خبراء الصحة في الصين المواطنين إلى تجنب التعامل مع الدواجن الميتة والحية وشراء منتجات الدواجن الحاصلة على شهادات الحجر الصحي. ...( وال ) ...