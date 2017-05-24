كينيا: مقتل 3 من رجال الشرطة في انفجار قرب الحدود الصومالية.

نيروبي 24 مايو 2017 (وال) - قتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة إثنين اخرين بجروح, اثر انفجار قنبلة يدوية لدى مرور عربة كانت تقلهم , بالقرب من الحدود مع الصومال. وذكرت تقارير إخبارية أن "عربة الشرطة كانت في طريقها من موقع للشرطة بمنطقة كولاإلى بلدة /ليبوي الحدودية", مضيفا أن" ثلاثة اخرين من رجال الشرطة لم يصبوا بأذى خلال هذا الانفجار". و يأتي هذا الحادث بعد مرور يوم واحد من إعلان رئيس الشرطة جوزيف بوينيت عن تصعيد حركة "الشباب" المسلحة لهجماتها على كينيا. ...( وال ) ...