"سنرد بشكل صارم على الاستفزاز الكوري الشمالي" (سيول) .الأربعاء ، 24-05-2017 - 10:17:00

سيول 24 مايو 2017( وال ) - جددت الحكومة الكورية الجنوبية تأكيدها على أنها "سترد بشكل صارم على أي استفزازات محتملة" من قبل كوريا الشمالية, وأنها ستنظر ب"مرونة" في التبادل المدني بين الكوريتين. ونقلت وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية, عن المتحدث باسم وزارة الوحدة لي دوك هينج في مؤتمر صحفي دوري عقده اليوم الأربعاء- ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستنظر في التبادل المدني بين الكوريتين بغض النظر عن عقوبات إضافية تدرس الأمم المتحدة فرضها على كوريا الشمالية-, إن الحكومة "تصر على مبادئها الأساسية , وهي الرد بشكل صارم على استفزازات كوريا الشمالية". و اوضح المسؤول الكوري الجنوبي , أن قطع العلاقات بين الكوريتين "لا يسهم في تحسين وضع شبه الجزيرة الكورية, لهذا السبب فإنها ستنظر في التبادل المدني بحيث لا يقوض ذلك إطار عقوبات المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية". و بخصوص قرار جديد تدرس الأمم المتحدة اتخاذه ضد كوريا الشمالية, أكد المتحدث الكوري الجنوبي أن ذلك يأتي" في إطار جهود الحكومة الكورية الجنوبية لحل قضية استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية".

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الاستعداد لـ " مهرجان طرابلس للمالوف " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا