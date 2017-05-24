"سنرد بشكل صارم على الاستفزاز الكوري الشمالي" (سيول) .

سيول 24 مايو 2017( وال ) - جددت الحكومة الكورية الجنوبية تأكيدها على أنها "سترد بشكل صارم على أي استفزازات محتملة" من قبل كوريا الشمالية, وأنها ستنظر ب"مرونة" في التبادل المدني بين الكوريتين. ونقلت وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية, عن المتحدث باسم وزارة الوحدة لي دوك هينج في مؤتمر صحفي دوري عقده اليوم الأربعاء- ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستنظر في التبادل المدني بين الكوريتين بغض النظر عن عقوبات إضافية تدرس الأمم المتحدة فرضها على كوريا الشمالية-, إن الحكومة "تصر على مبادئها الأساسية , وهي الرد بشكل صارم على استفزازات كوريا الشمالية". و اوضح المسؤول الكوري الجنوبي , أن قطع العلاقات بين الكوريتين "لا يسهم في تحسين وضع شبه الجزيرة الكورية, لهذا السبب فإنها ستنظر في التبادل المدني بحيث لا يقوض ذلك إطار عقوبات المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية". و بخصوص قرار جديد تدرس الأمم المتحدة اتخاذه ضد كوريا الشمالية, أكد المتحدث الكوري الجنوبي أن ذلك يأتي" في إطار جهود الحكومة الكورية الجنوبية لحل قضية استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية".