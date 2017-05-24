قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة مواطنين من مدينة الخليل.

الخليل 24 مايو 2017( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، خمسة مواطنين من مدينة الخليل وبيت اولا غرب الخليل، واستولت على أموال خلال حملة مداهمات لمنازل. وأفادت مصادر امنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: الدكتور مصطفى شاور، وفتشت منزله واستولت على مبالغ مالية وأجهزة خليوية، وصلاح زغير، ويسري الهشلمون ، وعمر القيمري ، ورائد محمد العملة من بلدة بيت اولا غرب الخليل. وأكدت ذات المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الاسير المحرر نضال القواسمي، وفتشته بشكل دقيق "واستولت على مبلغ مالي من زوجته". كما فتشت منزل الأسير عدنان عيد الزرو "واستولت على مبلغ مالي. ...( وال ) ...