وزيرخارجية كرواتيا يدعو لحوار منفتح مع روسيا.

موسكو 24 مايو 2017 (وال) - أعلن وزير الخارجية الكرواتي " دافور إيفو ستير" أن بلاده كعضو في الاتحاد الأوروبي والناتو تؤكد على أهمية الحوار الصريح والمنفتح مع روسيا بهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب شرق أوروبا. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقدت الاثنين في موسكو " سنقوم بتعميق بحث ومناقشة المسائل التي ترتبط بالأمن العام والأوروبي ، وكرواتيا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يهمها كثيرا إجراء الحوار المنفتح مع روسيا لأن ذلك يعتبرعاملا هاما جدا من اجل تعزيز الاستقرار في جنوب وجنوب شرق أوروبا". وجرى لقاء الوزيرين الروسي والكرواتي بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . ...( وال ) ...