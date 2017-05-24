النشرة الجوية ليوم الاربعاء 24 مايو 2017 .

طرابلس 24 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام يبقى الطقس معتدل على شمال ليبيا خاصة على المناطق الساحلية بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب . * رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة يوم الغد واحتمال بسيط امطار متفرقة على نالوت والمناطق المجاورة لها والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-32) درجة مئوية وتصل يوم الغد الى (34) درجة مئوية على ابونجيم. * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (23 -28) درجة مئوية وتصل الى (32) على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على مناطق الخليج-طبرق والدواخل. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس مع احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على المنطقة المتددة من اوباري حتى غات والمناطق المجاورة لهم والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (33-38) درجة مئوية ولاتتجاوز (30)درجة مئوية على الحمادة والجفرة وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين. * الكفرة-تازربو-السرير السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-35) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين. ...( وال ) ....