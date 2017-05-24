وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر يبحثون في القاهرة الوضع في ليبيا وسوريا.

القاهرة 24 مايو 2017 ( وال)- أعلن السفير المصري لدى روسيا " محمد البدري " أن وزراء الدفاع والخارجية في روسيا ومصر سيعقدون اجتماعا في القاهرة لبحث الملفين الليبي والسوري وقضايا آخرى .. وقال البدري، أمس الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنه سيتم مناقشة "قضايا التعاون الثنائي والوضع الإقليمي، وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين المحتلة . وقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسية " ميخائيل بوغدانوف " في وقت سابق أن لقاء وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر بصيغة "2+2" يعقد مطلع الأسبوع القادم في القاهرة. ...( وال ) ...