الدولار يتعافى من أدنى مستوياته في ستة أشهر ونصف.

رويترز 24 مايو 2017 ( وال) - ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية امس الثلاثاء بعد أن دفعت أسوأ خسائره الأسبوعية في عام البائعين لجني الأرباح والمستثمرين إلى تحويل اهتمامهم إلى محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي سيصدر اليوم الاربعاء. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.41 بالمئة إلى 97.379 بعد أن هوى في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر. وينتظر المتعاملون محضر اجتماع مجس الاحتياطي الذي سينشر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء للاسترشاد به بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو حزيران. وانخفض اليورو 0.50 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1180 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1.1267 دولار وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. وأمام العملة اليابانية صعد الدولار 0.48 بالمئة إلى 111.81 ين. ...( وال ) ...