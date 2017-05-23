تعادل الأهلي طرابلس والزمالك المصري (0-0) في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- انتهى اللقاء الذي جمع فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم مع ضيفه الزمالك المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف، والذي جمعهما مساء اليوم بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمرحلة الذهاب من دور الـ16(دوري المجموعات) لمسابقة أبطال أفريقيا . الشوط الأول من المباراة شهد بداية سيطرة قوية لفريق الأهلي بغية الحصول على هدف التقدم، وذلك من خلال التسديد على مرمى الزمالك، وتحصل على فرص سانحة للتسجيل، وكاد الأهلي أن يفتتح النتيجة من كرة سددها " مؤيد اللافي " داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ، فيما أتيحت لفريق الزمالك، الذي اعتمد أسلوب لعب الكرات العرضية، فرص سانحة للتسجيل ضاعت بدون استفادة ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني قام مدرب فريق الأهلي " طلعت يوسف " بإجراء عدة تغييرات من أجل الحصول على هدف وافتتاح النتيجة، إلا أن أداء الفريق ظل متواضعا ولم يستطع لاعبوه الوصول إلى شباك الزمالك . من جانبه عرف مدرب فريق الزمالك البرتغالي كيف يسير المباراة وقفل الأبواب أمام هجمات الأهلي غير المركزة ، واللعب على الكرات المرتدة التي كاد أن يسجل منها اللاعب " ستانلي " هدف التقدم، ولكن براعة " نشنوش " أنقذت شباك الأهلي من هدف، حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. وبهذه النتيجة يضع فريق الأهلي طرابلس أول نقطة في رصيده من مباراتين، بينما رفع فريق الزمالك المصري رصيده إلى أربع نقاط من نفس عدد المباريات. وسيقابل أهلي طرابلس في المباراة الثالثة من دوري المجموعات فريق " كابس يونايتد " الزيمبابوي في الثاني من يونيو بالعاصمة الزيمبابوية. ...( وال )...