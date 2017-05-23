سبعة قتلى وخمسة وثلاثون جريحا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة في دبي.

دبي 23 مايو 2017 (وال)- لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة ثلاثون بجروح في حادث اصطدام وقع اليوم الثلاثاء بين حافلة تقل عمالا وشاحنة قرب مرفأ جبل علي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب مسؤول أمني. وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي "سيف المزروعي" في تصريح صحفي إن المعلومات تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أحد إطارات الحافلة التي كانت تقل 41 شخصا الأمر الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانحرافها ودخولها الطريق المعاكس واصطدامها بالشاحنة. ولم يذكر المسؤول الإماراتي جنسيات القتلى والجرحى . ...(وال) ...