وصول الطائرة (اوباري) التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية الى مطار معيتيقة بعد فترة صيانة بألمانيا .

طرابلس 23 مايو 2017 (وال) - وصلت مساء اليوم الثلاثاء الى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الطائرة (اوباري) التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة كولن الألمانية بعد مدة صيانة دامت 3 سنوات . وافاد مدير مكتب التفتيش والمتابعة بشركة الخطوط الجوية الليبية " صلاح اللموشي" وكالة الانباء الليبية انه تم الافراج عن الطائرة بعد قيام شركة الخطوط الجوية الليبية بدفع أخر قسط من الأقساط المتراكمة لاعمال الصيانة التي اجريت على الطائرة في ألمانيا والتي بلغ قيمته (114) ألف دولار . من جهته اوضح مدير مشروع محطة كهرباء اوباري المهندس "رضوان خليل" ان الطائرة (اوباري) أوقفت عن العمل منذ عام 2014 عند ذهابها لألمانيا لغرض الصيانة الدورية ولكن لم يتم استلامها لعدم دفع أقساط الصيانة الخاصة بهذه الطائرة . وأكد المهندس " خليل" في تصريحه لـوال أن الطائرة (أوباري) ستستأنف رحلاتها الداخلية من مطار معيتيقة الى مطار أوباري ، بمعدل رحلتين أسبوعيا وذلك لسد العجز في وسائل المواصلات بمنطقة الجنوب . واشار الى أن هذه الرحلات ستمكن العاملين بقطاع الكهرباء والشركة المنفذة لمشروع محطة أوباري الغازية لإنتاج الكهرباء لتسهيل تنقلهم واداء اعمالهم بتلك المنطقة. هذا وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها المطار عدد من أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجنوب وكيل وزارة المواصلات والنقل "هشام ابوشكيوات" ، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية " فتحي الشطي" ، ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء "عبد المجيد حمزة" ،وعدد من المسؤولين بشركات الطيران الليبية . ..(وال)..