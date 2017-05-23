موعد جديد لمباراة ليبيا مع سيشل في التصفيات الأفريقية لكرة القدم.الثلاثاء ، 23-05-2017 - 19:56:00

طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " يوم الجمعة الـ 9 من يونيو القادم موعدا جديدا لإقامة مباراة المنتخب الوطني أمام سيشل، على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن الجولة الأولى لتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019، والتي كان من المقرر إقامتها في الـ11 من نفس الشهر. جاء ذلك في برقية لـ (كاف) موجهة مؤخرا للاتحاد الليبي لكرة القدم يخطره فيها بالموعد الجديد، وذلك لأسباب تتعلق بمواضيع حقوق النقل والبث التلفزيوني، موضحا أن المباراة ستقام على تمام الساعة الـ10 ليلا من دون حضور الجمهور حسب رغبة الدولة المستضيفة. يذكر أن المجموعة الخامسة تضم منتخبات ليبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وسيشل. وكلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم غينياً لإدارة المباراة يتوسطه " بابا لينو" ويساعده " أبوبكر دومبيا" و" سيديكي سيديبي "، وحكم رابع " أحمد توري" ، والمراقب التونسي " وجدي العوادي ". ...(وال)...

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