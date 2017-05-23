رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يلتقي قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا والسفير الأمريكي لدى ليبيا.



طرابلس 23 مايو 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس قائد

القيادة العسكرية الأميركية فى إفريقيا (افريكوم) الجنرال \" توماس

والدهاوسير\" ، والسفير الأمريكي لدى ليبيا \"بيتر بودي\" وعدد من كبار

ضباط القيادة . وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ، فقد رحب رئيس المجلس الرئاسي \"

فائز السراج\" بالوفد الأمريكي التي تأتي زيارته بعد يوم واحد من لقائه

الرئيس الامريكي\" دونالد ترامب\" خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية

في الرياض .

وأشاد \" السراج\" بنتائج التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا

التي تحققت خلال الفترة الماضية، خصوصا في دحر تنظيم الدولة \"داعش\"

بمدينة سرت ، وأعتبره مثال يحتذى به على ما يمكن عمله عند توحيد الجهود .

وقال \" السراج\" ان هذا التعاون المستمر سيساعد على مواجهة الإرهاب

وملاحقة فلوله أينما كان في ليبيا ، مؤكدا أن الاستقرار هو العامل الحاسم

للقضاء على الإرهاب بمختلف إشكاله ومسمياته ، وأن \"الاستقرار هو ما

ينتظره الشعب الليبي ليمارس حياته بشكل طبيعي ويبدأ مسيرة البناء

والتعمير بعد سنوات من المعاناة والحرمان .

وأضاف قائلا \" لقد حان الوقت لرفع المعاناة عن شعبنا وإنهاء الأزمة

السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت شديدة الوطأة طوال السنوات

الماضية\" .

وحذر رئيس المجلس الرئاسي المعرقلين للاستقرار قائلا \" لقد وصلنا إلى

مرحلة الحسم ، ولن نتهاون مع مثيري القلاقل والمستهترين بآمال ورغبات

شعبنا في المصالحة والوفاق، وبالتحديد من يحشدون لتهديد أمن العاصمة

طرابلس .

وأضاف : نقول للجميع اليوم إننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه من يهدد

أمن وسلامة المدنيين، ولازالت الفرصة متاحة ليعودوا إلى رشدهم .. لكن هذه

الفرصة لن تطول .

وابدى \" السراج\" تطلعه إلى تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع القيادة

الأمريكية لأفريقيا من برامج للتنسيق ، والمساعدة في بناء وتأهيل

المؤسسات الأمنية ، وتسليح وتطوير القوات المسلحة الليبية ، وما يمكن

تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات .

وأعلن انه سيتم هذا الأسبوع تقديم ملف رفع الحظر عن السلاح إلى الأمم

المتحدة والذي ستستفيد من رفعه المؤسستين العسكرية والأمنية .

وعبر \" السراج\" خلال اللقاء عن كامل التقدير والامتنان للولايات المتحدة

الأمريكية لما أبدته من التزام بدعم الشرعية المتمثلة في الاتفاق السياسي

الليبي ومخرجاته، معتبرا زيارة الوفد الأمريكي نقطة تحول مهمة في مستقبل

العلاقات الثنائية ، ليسود الأمن والاستقرار في ليبيا وفي كامل المنطقة .

وطالب رئيس المجلس الرئاسي بعودة البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى

طرابلس في أقرب وقت ممكن، لخلق أرضية تعاون وتشاور فعالة ومثمرة في

المستقبل القريب .

من جانبه عبر السفير الأمريكي \"بيتر بودي\" عن سعادته للقاء رئيس المجلس

الرئاسي في طرابلس . مجدّدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليبيا كدولة

موحّدة، آمنة، ومزدهرة تحت إمرة حكومة يُمكنها خدمة الشعب الليبي .

وأكد على أهمية الحوار الليبي الجاري حول كيفية تشكيل حكومة تحظى بشعبيّة

واسعة في كلّ أنحاء ليبيا في إطار اتفاق الصخيرات ،مرحبا بالجهود الليبية

الرامية لصياغة دستور جديد والمصادقة عليه وإجراء انتخابات عامة السنة

المقبلة .

وقال السفير الأمريكي إننا \"ندعم حكومة الوفاق الوطني وهي تأخذ القرارات

الصعبة اللازمة من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد .\"

وأشاد بنضال وشجاعة الليبيين وما قدموه من تضحيات لدحر الجماعات

الإرهابية في سرت وبنغازي ، شاكرا رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج\"

لشراكته القوية المتواصلة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره

من التنظيمات الأخرى المصنّفة من قبل الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية.

ودعا السفير الامريكي جميع الليبيين لتجنّب المزيد من الصراع الذي من

شأنه أن يؤدّي إلى حرب أهلية، ويفاقم الإرهاب، ويزيد من المصاعب

الاجتماعية والاقتصادية.

وأعلن معارضة بلاده لأي عمل من أي طرف يهدف للاستيلاء على الأراضي وتغيير

الوضع على الأرض ، معربا عن انشغاله إزاء أعمال العنف الأخيرة في جنوب

ليبيا.

وقال ( شعرت بالاطمئنان إزاء قيام رئيس المجلس الرئاسي بفتح تحقيق في

مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في قاعدة براك الشاطئ الجوية، ونحث جميع

الأطراف على ضبط النفس، والتهدئة ووقف الأعمال العسكرية ).واعلن عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدة لليبيا من أجل

تلبية الاحتياجات الإنسانية، وإصلاح البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية

وسيادة القانون، وبناء الاقتصاد، ويشمل هذا مساعدة سرت التي عانى السكّان

بشكل خاص الكثير نتيجة احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لمدينتهم.

واشار إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع ليبيا لبناء قدراتها على مكافحة

الإرهاب، وأنها تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة ليبيا على تدريب قواتها

المسلحّة المهنيّة.

وقال : إن هذه الزيارة اليوم تؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه حكومة

الوفاق الوطني وبالمصالحة السياسية في ليبيا ،حاثا كافة الليبيين في

الشرق والغرب والجنوب لتكاثف الجهود المشتركة لضمان أمن ورخاء بعضهم

البعض.

من جانبه جدد قائد القيادة العسكرية الأميركية فى إفريقيا (افريكوم)

الجنرال \" والدهاوسر\" دعمه الكامل لحكومة الوفاق الوطني .

وقال ان اجتماع اليوم خطوة إيجابية أخرى في العملية المستمرة لإستعادة

الأمن في طرابلس خاصة وفي ليبيا عامة حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من

مواصلة عملية إعادة الاستقرار .

وعرض الجهود الممكنة في المستقبل لبناء مؤسسات الدفاع وتقديم المساعدة

لقوات الأمن ، معلنا عن مواصلة قيادة أفريكوم تعاونها مع المسئولين

الأمنيين في حكومة الوفاق الوطني لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها دعم

القوات المكلفة بتأمين طرابلس.

كما اعلن عن دعم \"أفريكوم \" لعمليات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على

تأمين الحدود في ليبيا وعملية (صوفيا) اللتان توفران التدريب في مجال

حماية الحدود.

وأثنى الجنرال \" والدهاوسر\" على الخطوات التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي

\"فائز السراج\" في المصالحة الوطنية اتجاه تحقيق وحدة البلاد .

وكان الجنرال \" والدهاوسير\" وصل في وقت سابق إلى طرابلس على رأس وفد

يضم السفير الامريكي وعدد من كبار ضباط القيادة العسكرية الأميركية فى

إفريقيا (افريكوم)، حيث كان في استقباله بمطار معيتيقة الدولي آمر الحرس

الرئاسي العميد \" نجمي الناكوع\".

..(وال)..