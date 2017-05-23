الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد مواعيد انطلاق مسابقاته للموسم الرياضي 2017-2018 .

طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الثلاثاء الـ 15 من أغسطس القادم موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018، على أن تجرى القرعة يوم الاثنين الـ 12 من يونيو القادم. وقرر الاتحاد أن يقام الدوري الممتاز بنظام أربع مجموعات، ويترشح أوائل المجموعات الأربع للدوري الرباعي الذي سيجرى بنظام ذهاب وإياب لتحديد بطل الدوري . كما حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الجمعة الـ 25 من أغسطس القادم موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى، على أن تنطلق باقي المسابقات لمختلف الدرجات والفئات السنية يوم الجمعة الموافق الـ8 من سبتمبر المقبل للموسم الرياضي 2017-2018. جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بطرابلس بشأن تحديد موعد وملامح المسابقات لمختلف الفئات والدرجات للموسم الرياضي 2017 - 2018 . ...(وال)...