اللجنة الرباعية حول ليبيا تناشد الاطراف الليبية المتنازعة العمل على كسر الجمود والعودة إلى الحوار السياسي الشامل.
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 18:16:00
\n\n بروكسل 23 مايو 2017 ( وال) - ناشد أعضاء اللجنة الرباعية الدولية حول \nليبيا( الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد \nالأوروبي) الأطراف الليبية المتنازعة العمل على كسر الجمود والعودة إلى \nالحوار السياسي الشامل وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصالح شخصية.\n وذكرت وكالة الانباء الايطالية أن هذا الموقف جاء في تصريحات متطابقة\nأدلى بها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية، عقب اجتماعهم اليوم في بروكسل، \nحيث تم التشديد على تمسك الأطراف الدولية بوحدة واستقلال وسيادة ليبيا.\n وحضر الاجتماع الذي استضافته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية \nفي الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كل من الأمين العام لجامعة الدول\nالعربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الاتحاد الأفريقي لليبيا جاكايا كيكويته،\nوالمبعوث الأممي مارتن كوبلر.\n وعبرت موغيريني عن إدانة المشاركين الحازمة لكل الأعمال التي من \nشأنها نسف أي جهد يُبذل لإحراز تقدم في الحوار السياسي بين الأطراف \nالليبية، وبالمقابل ترحيبهم بأي جهد يصب في مصلحة تقارب الليبيين.\n وخصت المسؤولة الأوروبية بالذكر اللقاءات التي جرت مؤخرا بين \nالمسؤوليين الليبيين سواء اللقاء الذي تم بين السراج وحفتر مؤخرا في \nالإمارات ، أو اللقاء الذي جمع في روما رئيس المجلس الاعلى للدولة\" عبد \nالرحمن السويحلي\" ورئيس البرلمان عقيلة صالح ، مؤكدة ان اجتماع اليوم هو\nلمساعدة الليبيين على العودة للحوار الشامل\"، حسب تعبيرها.\n أما المبعوث الأممي \" مارتن كوبلر \"، فقد أشار إلى أن العودة للحوار \nالشامل هو الذي سيساعد الأطراف الليبية على كسر الجمود السياسي وخفض \nالعنف.\n وشدد المشاركون على موقفهم الموحد والرافض لأي عمل عسكري دولي في \nالشان الداخلي الليبي ، والالتزام بمرافقة الليبيين في عملهم نحو إقرار \nالسلام والاستقرار وإقامة مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية.\n وأعتبرت أطراف اللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا أن مسؤولية العمل تقع\nبشكل أساسي على الليبيين أنفسهم وأن اتفاق الصخيرات يبقى الأساس لأي \nعملية سياسية، مع إمكانية تعديله إذا توافقت كافة الأطراف على ذلك.\nويعتبر اجتماع بروكسل، هو اللقاء الثاني للرباعية الدولية حول ليبيا، بعد\nاجتماع أول تم في مارس الماضي في القاهرة.\nوتوافق المشاركون على عقد لقاء ثالث خلال هذا العام في أديس أبابا برعاية\nالاتحاد الأفريقي.\n ...(وال ) ...