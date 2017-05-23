الصحة العالمية تتوقع خلو العالم من شلل الاطفال عام 2019م.

جنيف 23 مايو 2017 ( وال)- أكدت منظمة الصحة العالمية أن العام الجاري شهد الابلاغ عن حالة واحدة فقط من الإصابة بشلل الأطفال. وقالت المنظمة في تقرير حديث أعدته للعرض على اجتماع جمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف حاليا ونشرته على موقعها الالكتروني: إن عام 2016 شهد الابلاغ عن 37 حالة إصابة بشلل الأطفال في جميع أنحاء العالم.. مشيرة الى أن توطن المرض يوجد فقط في 3 بلدان هي باكستان وأفغانستان ونيجيريا. وأشارت إلى أنه من المزمع الإعلان عن خلو العالم من شلل الاطفال بحلول عام 2020م بدلا من 2019م.. لافتة إلى أن هناك 16 مليون شخص تم علاجهم في العالم من مرض شلل الأطفال. وذكرت أن القضاء على شلل الأطفال وفر للعالم نحو 27 مليار دولار فيما يحصل نحو 400 مليون طفل سنويا على اللقاحات المضادة له.