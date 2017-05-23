الأمراض المعدية تودى بحياة 1306 أشخاص في الصين فى شهر ابريل .

بكين 23 مايو 2017 (وال)- توفى 1306 أشخاص بأمراض معدية على البر الرئيس للصين فى شهر ابريل وفقا لما ذكرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء. وقد أظهرت الإحصاءات التى صدرت عن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة أن أكثر من 531302 حالة من الأمراض المعدية تم الإبلاغ عنها على البر الرئيس الشهر الماضى. وصنف أكثر من 299000 حالة أسفرت عن حدوث 1294 حالة وفاة من أمراض الفئة الثانية بموجب القانون الصينى لمنع الأمراض المعدية وعلاجها. وبلغت نسبة الفيروس الكبدى و السل و الزهرى والسيلان والدوسنتاريا البكتيرية والأميبية 94 فى المائة من إجمالي الحالات فى هذه الفئة. كما ان امراض الفئة سى تعد مسئولة عما يقرب من 232 الف حالة و 12 حالة وفاة. وكانت أمراض الحمى القلاعية والاسهال المعدي والانفلونزا الأكثر انتشارا فى هذه الفئة بنسبة 94 فى المائة من الحالات .